Чтобы избавиться от пробок, в центре Рязани нанесут «вафельную» разметку

СЕГОДНЯ 23:00 2019-06-07T23:04:45+03:00

"Вафельная" разметка на улицах Москвы. Скоро такая появится и в Рязани. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Новая разметка появится в этом году на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского

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На пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского в 2019 году появится «вафельная» разметка. Об этом сообщает администрация Рязани на странице губернатора Николая Любимова.

Новый вид разметки будет запрещать въезжать водителям на перекресток, если он загружен. Это позволит избежать больших пробок на данном участке дороги.

Кроме того, власти города собираются открыть движение на двух полосах улицы Дзержинского в сторону площади Победы.

СПРАВКА «КП»

Если во время затора водитель заехал на участок «вафли», остановился, но не смог ее покинуть до момента включения красного сигнала светофора, то создал помеху для автомобилистов, которые едут в поперечном направлении. Следовательно – нарушил правила разметки. Фиксироваться нарушения будут с помощью фото-видеофиксации.

Штраф – 1 тысяча рублей.

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Авария произошла на перекрестке улицы Дзержинского и Первомайского проспекта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU