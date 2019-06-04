Появилось видео с моментом массового ДТП в центре Рязани
ДТП в Рязани "ДРИФТ НА 360 " (Первомаи скии пр-т - ул.Дзержинского).Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62 Телеграмм https://t.me/roadRzn62
Появилось видео с моментом ДТП на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.
Напомним, ДТП произошло в ночь на 3 июня. Девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2115 вылетела на красный сигнал светофора и протаранила KIA. От удара ВАЗ вылетел на остановившийся у перекрестка Renault Sandero.
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ИСТОЧНИК KP.RU