Появилось видео с моментом массового ДТП в центре Рязани

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-04T08:11:10+03:00

ДТП в Рязани "ДРИФТ НА 360 " (Первомаи скии пр-т - ул.Дзержинского). Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62 Телеграмм https://t.me/roadRzn62

Авария произошла на перекрестке улицы Дзержинского и Первомайского проспекта

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Появилось видео с моментом ДТП на пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 3 июня. Девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2115 вылетела на красный сигнал светофора и протаранила KIA. От удара ВАЗ вылетел на остановившийся у перекрестка Renault Sandero.

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ИСТОЧНИК KP.RU