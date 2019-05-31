Четыре рязанца пострадали в жестком ДТП на Старообрядческом проезде

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-31T11:03:28+03:00

Всего за сутки в регионе в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили восемь человек

Изменить размер текста: A A

Днем 30 мая на Старообрядческом проезде 57-летний рязанец за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander при повороте во двор, не убедился в безопасности маневра и врезался в двигающуюся во встречном направлении «Ладу Ларгус».

По данным пресс-службы регионального УМВД, оба водителя, а также 57-летняя пассажирка иномарки и 44-летний пассажир «Лады» получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и восемь человек получили травмы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Неизвестный на трассе «Каспий» сбил рязанца насмерть и скрылся

Полиция собирает информацию о ДТП (подробнее).

Один внедорожник на крыше, второй в кювете – итог серьезного ДТП под Рязанью

Пострадали три человека (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU