2019-05-31T11:03:28+03:00
Происшествия

Четыре рязанца пострадали в жестком ДТП на Старообрядческом проезде

Всего за сутки в регионе в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили восемь человек
Яков РЫКОВ
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Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
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Днем 30 мая на Старообрядческом проезде 57-летний рязанец за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander при повороте во двор, не убедился в безопасности маневра и врезался в двигающуюся во встречном направлении «Ладу Ларгус».

По данным пресс-службы регионального УМВД, оба водителя, а также 57-летняя пассажирка иномарки и 44-летний пассажир «Лады» получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и восемь человек получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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