Четыре рязанца пострадали в жестком ДТП на Старообрядческом проезде
Днем 30 мая на Старообрядческом проезде 57-летний рязанец за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander при повороте во двор, не убедился в безопасности маневра и врезался в двигающуюся во встречном направлении «Ладу Ларгус».
По данным пресс-службы регионального УМВД, оба водителя, а также 57-летняя пассажирка иномарки и 44-летний пассажир «Лады» получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и восемь человек получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU