Один внедорожник на крыше, второй в кювете – итог серьезного ДТП под Рязанью

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-30T11:05:25+03:00

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В среду, 29 мая, около полудня серьезное ДТП произошло на дороге Рязань – Михайлов у поворота на село Подвязье. По предварительной информации, 60-летний рязанец, управляя внедорожником Mitsubishi Pajero, совершил боковое столкновение с внедорожником Audi Q7. Второй иномаркой управлял 39-летний житель областного центра. После контакта один из автомобилей опрокинулся на крышу, второй – слетел в кювет.

В происшествии травмы получили оба водителя, а также 55-летняя пассажирка Mitsubishi.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU