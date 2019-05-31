Неизвестный на трассе «Каспий» сбил рязанца насмерть и скрылся

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-31T10:32:23+03:00

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В ночь на 31 мая в Скопинском районе на трассе «Каспий» сбили насмерть 45-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сделавший это водитель скрылся с места ДТП, автомобиль не установлен.

Известно, что наезд произошел на 266 километре трассы около 01.00. Транспортное средство двигалось в сторону Тамбова. Пешеход, по предварительным данным, шел в попутном направлении и оказался на проезжей части.

Полиция проводит проверку. С информацией о ДТП просят обращаться по телефонам 8 (49156) 2-07-02, 8 (49156) 2-09-38 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU