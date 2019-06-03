Ночью в самом центре Рязани произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-03T09:51:13+03:00

По предварительным данным, женщина за рулем ВАЗ вылетела на красный сигнал и протаранила две машины

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В ночь на 3 июня в центре города произошло жесткое ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани». По предварительным данным, на перекрестке, Первомайского проспекта и улицы Дзержинского девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2115 вылетела на красный сигнал светофора и протаранила KIA. От удара ВАЗ вылетел на остановившийся у перекрестка Renault Sandero.

Официальной информации к настоящему времени от УМВД не поступало. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU