Ночью в самом центре Рязани произошло массовое ДТП
В ночь на 3 июня в центре города произошло жесткое ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани». По предварительным данным, на перекрестке, Первомайского проспекта и улицы Дзержинского девушка за рулем автомобиля ВАЗ-2115 вылетела на красный сигнал светофора и протаранила KIA. От удара ВАЗ вылетел на остановившийся у перекрестка Renault Sandero.
Официальной информации к настоящему времени от УМВД не поступало. Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU