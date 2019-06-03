В массовом ДТП под Рязанью погибли два человека, в том числе – ребенок
На 198-м километре трассы М-6 в Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает телеканал РенТВ. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля и фура.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, в том числе – ребенок. Всего в аварии пострадали пять человек
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU