Маршрутки, автобусы, троллейбусы и электрички: с 1 января 2023 года в Рязани и области начали действовать новые тарифы

Хотелось бы, чтобы при повышении стоимости проезда рос и уровень комфорта в транспорте. Однако к этому нас, в отличие от подорожаний, не приучили.

В конце минувшего 2022 года после мощного подорожания жилищно-коммунальных услуг жителей Рязанской области огорошили еще несколькими пренеприятными новостями. Среди них - весть о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2023 года.

Расценки меняются в городском и пригородном сообщении как для автобусов и троллейбусов, работающих по регулируемым тарифам, так и для маршруток. В электропоезда тоже поднялись цены.

Маршрутчики взвинчивают цены

В Рязани в 2022 году проезд в общественном транспорте стоил 24 руб. при безналичном способе оплаты и 25 руб. при оплате наличными. С 1 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия утвердила новый тариф для автобусов и троллейбусов МУП «УРТ» — 25 руб. с карты и 27 руб. налом.

- ГУ «РЭК» в соответствии с постановлением установил повышение стоимости проезда в автобусах и троллейбусах, обслуживаемых МУП «УРТ», согласно изменению индекса потребительских цен, - кратко прокомментировала пресс-служба администрации Рязани.

Коммерческие перевозчики в Рязани работают по нерегулируемым тарифам, поэтому устанавливают цену на свое усмотрение. В итоге с 1 января маршрутки не только догнали, но и перегнали муниципальный транспорт по стоимости проезда, новая цена — 30 рублей вне зависимости от способа оплаты.

За пределами Рязани тариф для муниципального транспорта в городских округах и городских поселениях тоже повысился - с 22 руб. до 23 руб. Это опять же не распространяется на предпринимателей, работающих по нерегулируемым тарифам. Например, в Касимове они еще более прожорливые — требуют 31 рубль в пределах основной части города и 33 рубля, чтобы добраться до микрорайона Приокский.

Пригородные маршруты регулярных перевозок стали дороже на 6%, так как пассажирокилометр подорожал с 2,63 руб. до 2,79 руб.

До Сасова - почти 500

Новые расценки начали действовать и для железнодорожного транспорта в пригородном сообщении, проще говоря - в электропоездах. Проезд в электричках, курсирующих по Рязанской области, повысился с 25,5 руб. до 27 руб. за одну десятикилометровую зону. Это значит, что цены на билеты по сравнению с 2022 годом выросли на 5,9%.

Для примера приведем новую стоимость проезда из Рязани до нескольких станций:

- Рыбное - 54 руб.;

- Старожилово - 135 руб.;

- Кораблино - 270 руб.;

- Шилово - 297 руб.;

- Ряжск - 324 руб.;

- Сасово - 486 руб.

Стоит отметить, что из документа исчезла графа о тарифе для детей от 5 до 7 лет, так как летом максимальный возраст бесплатного проезда увеличили - как раз до 7 лет. Остальные пассажиры обилечиваются по-взрослому.

КСТАТИ

С 1 января 2023 года в Рязани на 5,5% подорожали все льготные месячные проездные — карты «Школьная», «Студенческая» и «Льготная»:

- карта «Школьная» - с 400 до 422 рублей, для школьников из малообеспеченных семей - с 167 до 176 рублей;

- карта «Стденческая» - с 707 до 746 рублей, для студентов из малообеспеченных семей - с 318 до 335 рублей;

- карта «Льготная» - с 405 до 427 рублей.