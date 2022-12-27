Мэрия подтвердила, что маршрутчики установили тариф за проезд в Рязани с 1 января в 30 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммерческие перевозчики (маршрутчики) направили уведомление в администрацию города, что с 1 января 2023 года поднимут стоимость проезда до 30 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сославшись на федеральный закон №220-ФЗ перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, сами устанавливают тариф на проезд.

Ранее в маршрутках Рязани стали появляться объявления о повышении стоимости проезда, а до этого РЭК утвердила тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов с 1 января 2023 года: 27 рублей при оплате наличными и 25 рублей при безналичной оплате.

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