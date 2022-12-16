С 1 января 2023 года в Рязани проезд в общественном транспорте подорожает до 25 рублей при оплате картой и до 27 рублей при оплате наличными.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Рязани повысится с 1 января 2023 года. Причем для разных способов оплаты (картой или наличными) подорожание не будет одинаковым. Новые расценки содержатся в постановлении Региональной энергетической комиссии от 14 декабря.

Документ устанавливает новый регулируемый тариф на услуги по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам:

- 25 рублей за безналичный расчет;

- 27 рублей за наличный расчет.

Действующий тариф, напомним, составляет 24 и 25 рублей соответственно. Он начал действовать с 1 января 2022 года

- ГУ «РЭК» в соответствии с постановлением установил повышение стоимости проезда в автобусах и троллейбусах, обслуживаемых МУП «УРТ», согласно изменению индекса потребительских цен, - комментирует пресс-служба администрации Рязани.

Коммерческие перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. Повышение стоимости проезда в Рязани они обязаны согласовывать с городской администрацией. Судя по опыту предыдущих подорожаний, маршрутки непременно догонят автобусы и троллейбусы МУП «УРТ» по стоимости проезда в 2023 году, но не исключена небольшая задержка.

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