Чиновники заявили, что проезд дорожает «согласно изменению индекса потребительских цен». Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани прокомментировала подорожание проезда в общественном транспорте, работающем на муниципальных маршрутах. Новый тариф установила Региональная энергетическая комиссия.

С 1 января 2023 года поездка в автобусах и троллейбусах МУП «УРТ» будет стоить 25 рублей при безналичном расчете (было 24 рубля) и 27 рублей за наличные (было 25 рублей).

«ГУ «РЭК» в соответствии с постановлением установил повышение стоимости проезда в автобусах и троллейбусах, обслуживаемых МУП «УРТ», согласно изменению индекса потребительских цен», - ответила на вопрос о причинах очередного подорожания пресс-служба горадминистрации.