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НовостиОбщество6 декабря 2022 12:29

Льготный проезд в общественном транспорте Рязанской области в 2023 году подорожает на 22 рубля

Льготные проездные на месяц увеличатся с 403 до 427 рублей
Источник:kp.ru
Льготный проезд в общественном транспорте Рязани увеличится на 22 рубля в следующем году.

Льготный проезд в общественном транспорте Рязани увеличится на 22 рубля в следующем году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготный проезд в рязанском общественном транспорте подорожает на 22 рубля. Об этом заявили на заседании правительства Рязанской области во вторник, 6 декабря.

Министр транспорта Павел Супрун объявил о повышении стоимости проездного билета на месяц в следующем году – с 405 до 427 рублей.

Супрун утверждает, что благодаря этой мере повысится сбалансированность областного бюджета, а также будет обеспечена бесперебойная работа транспорта на социальных маршрутах.

Проект поддержали на заседании рязанского правительства.