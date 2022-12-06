Льготный проезд в общественном транспорте Рязанской области в 2023 году подорожает на 22 рубля

Льготный проезд в общественном транспорте Рязани увеличится на 22 рубля в следующем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготный проезд в рязанском общественном транспорте подорожает на 22 рубля. Об этом заявили на заседании правительства Рязанской области во вторник, 6 декабря.

Министр транспорта Павел Супрун объявил о повышении стоимости проездного билета на месяц в следующем году – с 405 до 427 рублей.

Супрун утверждает, что благодаря этой мере повысится сбалансированность областного бюджета, а также будет обеспечена бесперебойная работа транспорта на социальных маршрутах.

Проект поддержали на заседании рязанского правительства.