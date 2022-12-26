Стоимость проезда в маршрутках Рязани перевозчики хотят поднять до 30 рублей

Стоимость проезда в маршрутках Рязани в 1 января 2023 года перевозчики хотят поднять до 30 рублей.

В маршрутках Рязани стали появляться объявления о повышении стоимости проезда. Как минимум один из коммерческих перевозчиков известил пассажиров, что с 1 января 2023 года поездка будет стоить 30 рублей. Фотография с возмущенным комментарием появилась в группе «Типичная Рязань».

Объявление о подорожании проезда в рязанской маршрутке. Фото: Наталья КОМАРОВА в группе vk.com/tr_ryazan.

В пресс-службе администрации Рязани ситуацию пока не комментируют. При этом в управлении транспорта горожанам уже подтверждают, что коммерческие перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, заявили о подорожании маршруток до 30 рублей.

В информационно-справочном центре оператора автоматизированной системы оплаты проезда УмКА также пока не смогли пояснить, какая скидка будет предоставляться при безналичной оплате и будет ли она вообще. Официальной информации туда не поступало.

Ранее Региональная энергетическая комиссия утвердила тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов с 1 января 2023 года: 27 рублей при оплате наличными и 25 рублей при безналичной оплате.