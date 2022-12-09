Известны все тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рязани и области с 1 декабря: за отопление, ГВС, ХВС, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора.

Тарифы ЖКХ в Рязани и области, как и предполагалось, увеличились с 1 декабря. Отопление, ГВС, ХВС, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора подорожали во второй раз за полгода. Правительство обещало, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 9%, хотя это само по себе очень большой удар по карману. Давайте разберемся, какие конкретно тарифы действуют в Рязанской области с 1 декабря 2022-го.

Вывоз мусора

Начнем с тарифов, единых для всей Рязанской области. Услуги регионального оператора по обращению с отходами ООО «Эко-Пронск» подорожали на 11%. Вывоз 1 кубометра мусора стоил 524,26 руб., теперь 581,91 руб. На официальном сайте компании указано, что при действующих нормативах накопления для жителей многоквартирных домов это 110,57 руб. на человека в месяц, а для жителей индивидуальных жилых домов - 112,02 руб. на человека в месяц.

Газоснабжение

Тариф на газ увеличился на 8,4%. При оплате по счетчику 1000 кубометров «голубого топлива» стоят:

- 8183 руб. там, где газ используется либо только для приготовления пищи, либо только в водонагревателе;

- 7537 руб. там, где он используется и для готовки, и для нагрева воды;

- 7029 руб. там, где он используется одновременно для отопления и других целей.

При отсутствии прибора учета в расчет берутся нормативы потребления. МП «КВЦ» публикует справочные значения стоимости. При отоплении газом получается 52,7 руб./кв.м., в остальных случаях дается цена на 1 человека - от 81,83 руб. до 188,42 руб.

Электроснабжение

Одноставочный тариф на электроэнергию вырос на 8,8-9%. С 5,34 до 5,82 руб./кВт*ч увеличилась стоимость электроэнергии для городских жителей с газовыми плитами. Тариф для жителей сельских населенных пунктов и потребителей, чьи дома оборудованы электроплитами и (или) электроотопительными установками, теперь составляет 4,07 руб./кВт*ч вместо 3,74 руб./кВт*ч.

На сайте РГМЭК можно ознакомиться с зонными тарифами, которые тоже пропорционально повысились.

Отопление и горячая вода

С 1 декабря изменились расценки и у двух ресурсосберегающих предприятий Рязани - РМПТС и «Водоканала».

Первое предоставляет горожанам самые дорогостоящие услуги - отопления и горячего водоснабжения. Сумма в платежке за отопление вырастет точно так же, как и стоимость единицы тепловой энергии, то есть на 8,7% (с 2508,78 до 2727,36 руб. за 1 Гкал).

По данным РМПТС, в домах с закрытой системой, а именно такая у абсолютного большинства потребителей, горячее водоснабжение дорожает на 7,7% и теперь считается по 192,08 руб. за «куб». Для открытой системы произошел рост на 8,8%.

ХВС и водоотведение

Что касается «Водоканала», то холодной воды подорожание коснулось в меньшей степени. Кубометр теперь стоит 29,32 руб. вместо 30,20 руб. (+3%).

В то же время водоотведение проиндексировано на 14,8%. Было 34,13 руб. за «куб», стало 39,17 руб.

Нормативы, определенные для обеих услуг, остаются прежними.

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