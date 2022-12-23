Все льготные месячные проездные в Рязани подорожают на 5,5% с 1 января 2023 года. Фото: admrzn.ru

С 1 января 2023 года в Рязани на 5,5% подорожают все льготные месячные проездные — карты «Школьная», «Студенческая» и «Льготная». Вопрос рассматривался на заседании гордумы 22 декабря.

Как увеличится стоимость:

- карта «Школьная» - с 400 до 422 рублей, для школьников из малообеспеченных семей - с 167 до 176 рублей;

- карта «Стденческая» - с 707 до 746 рублей, для студентов из малообеспеченных семей - с 318 до 335 рублей;

- карта «Льготная» - с 405 до 427 рублей.

Решение принято большинством голосов: 27 - «за», 7 - «против».

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Рязани с 1 января тоже вырастет. Причем для разных способов оплаты (картой или наличными) подорожание не будет одинаковым (читать подробнее).