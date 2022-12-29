Проезд в маршрутках Касимова с 1 января будет стоить от 31 до 33 рублей. Устанавливают тарифы сами перевозчики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года в Касимове Рязанской области повысится плата за проезд в маршрутках. Соответствующие объявления появились в салонах автобусов.

Коммерческие перевозчики планируют поднять плату за проезд на три рубля, то есть, по Касимову она составит 31 рубль, а чтобы добраться до микрорайона Приокский, необходимо будет заплатить 33 рубля.

Последнее подорожание проезда в маршрутных такси было 1 января 2022 года.

Официальной информации от администрации города о стоимости проезда в маршрутках Касимова к настоящему времени не поступало.

Ранее мэрия Рязани подтвердила, что маршрутчики установили тариф за проезд в Рязани с 1 января в 30 рублей. Начиналось все также, как и в Касимове – с объявлений в салонах маршруток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!