Проезд в маршрутках Касимова с 1 января будет стоить от 31 до 33 рублей. Устанавливают тарифы сами перевозчики.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 1 января 2023 года в Касимове Рязанской области повысится плата за проезд в маршрутках. Соответствующие объявления появились в салонах автобусов.
Коммерческие перевозчики планируют поднять плату за проезд на три рубля, то есть, по Касимову она составит 31 рубль, а чтобы добраться до микрорайона Приокский, необходимо будет заплатить 33 рубля.
Последнее подорожание проезда в маршрутных такси было 1 января 2022 года.
Официальной информации от администрации города о стоимости проезда в маршрутках Касимова к настоящему времени не поступало.
Ранее мэрия Рязани подтвердила, что маршрутчики установили тариф за проезд в Рязани с 1 января в 30 рублей. Начиналось все также, как и в Касимове – с объявлений в салонах маршруток.
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