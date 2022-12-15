Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я вышел из ада и каждый день после для меня был праздником

Экипаж самолета Boston A-20G Антипычев, Галкин, Францев.

Павел Андреевич Галкин до июня 2021 года оставался последним здравствующим фронтовиком-рязанцем, Героем Советского Союза. С 1967 года он проживал в городе Ейске Краснодарского края, но все время поддерживал тесную связь с родной Рязанской землей, где живут его любимые племянницы, где похоронена его мама.

Летом 2020 года рязанская «Комсомольская правда» побывала в гостях у Павла Андреевича. Мы привезли большое шестичасовое интервью, опубликованное на страницах нашего издания и в интернете. С тех пор мы регулярно созванивались с Героем по телефону. Последний раз говорили вечером 9 мая 2021. И это было здорово! Каждое его слово было пронизано скромностью, заботой и любовью! А в конце разговора Павел Андреевич сказал:

- Желаю, чтобы у вас в семье все были здоровы и успешны в полезных делах. И до встречи!

- До свидания, Павел Андреевич!

Мы выехали в ночь из Рязани и, пробившись сквозь ростовские заторы, все же успели на нашу последнюю встречу… Павла Андреевича похоронили на Новом кладбище Ейска, рядом с любимой супругой Надеждой Ивановной.

15 декабря 2022 года Павлу Андреевичу Галкину исполнилось бы 100 лет.

- Я счастливчик для военно-морской авиации, - рассказывал он. - Однажды после атаки мы только вдвоем (два самолета - Ред.) вернулись на аэродром. Остальные четверо остались там… Вообще торпедоносцы долго не жили. Средний срок таких летчиков на войне составлял два с половиной - три месяца. Я вышел из ада (имеется в виду война - Ред.). Каждый день после для меня был как праздник. Я радовался, что живу, да и сейчас радуюсь.

Мы - те, кто имел возможность общаться с Павлом Андреевичем - тоже были счастливчиками.

Родные звезды

Он не был воинствующем Героем. Скорее, наоборот - созидающим. Войну Павел Андреевич называл «узаконенным убийством» и всегда говорил, что в ней нет ничего положительного. Это может покажется странным, но о полетах и боевых заданиях во время нашей встречи штурман бомбардировщика-торпедоносца Boston A-20G рассказывал не так много, делая акцент на другом - на поиске смысла и понимании взаимосвязанности вещей.

Тяга к познанию природы, проявившаяся в нем с малых лет, впоследствии позволила ему сформировать, а затем и раскрыть в себе Человека.

Павел Андреевич в своей квартире в Ейске. Июль 2020 года.

- В детские годы я мечтал быть или врачом, или химиком. Химия интересовала как наука, как возможность созидания или превращения сущности. Меня манила природа всего и вся! Наши дома в селе Нижняя Ищередь стоят между двумя глубокими оврагами. По дну течет ручей. Там я пас гусей, копался в песке, рассматривал водных обитателей. И как-то обратил внимание на то, что обрывистые стены слоисты. Нашел кремневые ромбики - наконечники стрел Каменного века. К тому времени я уже имел кое-какое представление о прошлом человечества.

Стремление во чтобы-то ни стало понять сущность вещей самому, возможно, и спасло его в круговерти лихолетья.

- Перед тем как куда-то лететь я всегда ходил на метеостанцию: смотрел синоптические карты, знакомился с погодными условиями, - делился с нами своим жизненным опытом Герой.

- Я читаю звездную карту. Бывало, летишь, мелькнут в просвете облаков звезды, и я понимаю, что это за созвездие. Для меня они какие-то родные что ли. Я всегда определял местоположение по звездам, когда другие способы не давали результаты. Между прочим, остроту зрения можно проверять по звездам. В Плеядах обычно люди видят шесть-семь звезд, на самом деле их там гораздо больше - мои глаза позволяли рассмотреть 12-13 звезд. Умение видеть - очень потом пригодилось в бою.

Тогда же обратила на себя внимание высочайшая ценность человеческого общения. Для Павла Андреевича не было проходных встреч, не было дежурных слов. Когда мы попросили подписать нам на память книги о Героях-рязанцам, он предложил зайти к нему на следующий день. А на

завтра для каждого из нас была готова дарственная надпись… в стихах!

История одного полета. Самопожертвование

Павел Андреевич вспоминал:

- Летом 1944 года на военно-морской базе Киркенес фашисты сосредоточили значительное количество транспортов и кораблей. Было принято решение нанести бомбовый удар. Наш экипаж шел ведущим эскадрильи…

Штурман Павел Галкин. Военные годы.

При подходе к цели мы были встречены истребителями противника. Мой командир Евгений Иванович Францев направил самолет на порт, где у причалов стояло несколько транспортов. Произведя необходимые расчеты, я установил данные на прицеле и начал выполнять прицеливание. В момент, когда наш самолет уже находился на боевом курсе, одному из фашистских мессеров удалось прорваться через наше истребительное прикрытие и он пошел в атаку. Вражеский самолет сумел войти в сектор, в котором наш стрелок не мог вести огонь из своих пулеметов - мешали детали конструкции Boston A-20G. В это же время летчик Евгений Францев не мог маневрировать, так как необходимо было строго выдерживать расчетный режим полета. Когда дистанция между нашим самолетом и атакующим мессером сократилась до 100-150 метров, противник, прицелившись, открыл огонь. Но на пути его трасс неожиданно появился наш истребитель, принявший очередь снарядов противника на себя. Это единственное что мог сделать в данной обстановке отважный советский асс для спасения самолета-бомбардировщика, ведущего за собой эскадрилью. Истребитель получил серьезные повреждения, но удержался в воздухе, а мессер вышел из атаки, так как сам подвергся налету советских истребителей.

Во время прицеливания на боевом курсе я навел перекрестье прицела на крупный транспорт, стоящий у левой оконечности причальной стенки. Сделав пару уточняющих доворотов, сбросил фугасные бомбы. По моему сигналу одновременно сбросили бомбы все ведомые нашей эскадрильи. Прошло несколько десятков секунд и вот под нами среди портовых сооружений и корабельных причалов начали рваться сброшенные бомбы. Нажав на кнопку планового фотоаппарата сделали несколько снимков (см. фото), после чего с левым разворотом отошли от Киркенеса в направлении родного полуострова Рыбачий.

Последствия бомбового удара по военно-морской базе Киркенес.

Когда до берега оставалось 12-15 км истребитель, прикрывший наш самолет на боевом курсе, начал терять высоту, а затем стремительно пошел к воде. К счастью, летчику удалось произвести посадку на воду и вылезти из кабины со спасательной лодкой. По радио мы немедленно сообщили координаты посадки и помогли навести торпедные катера, которые с Рыбачьего вышли на спасение. Спасенным оказался Владимир Бурматов (1921-1986), удостоенный звания Героя Советского Союза.

В этом рассказе Павла Андреевича поражает то самопожертвование, на которое шли абсолютно незнакомые друг другу люди для достижения общих целей. Наверное, только так и можно было выиграть ту страшную войну.

Вместо послесловия

В декабре 2020 года Павлу Галкину в день его рождения вручили награду «Благодарность от Земли Рязанской». В мае 2021 года (еще при жизни) его имя присвоили Пустотинской средней школе Кораблинского района, где когда-то учился Герой. А в ближайшие годы в областном центре в одном из новых микрорайонов должна появиться улица имени Павла Галкина.

В ТЕМУ

Павел Андреевич Галкин, согласно официальным данным, родился 15 декабря 1922 года в селе Нижняя Ищередь (ныне Кораблинский район). В 1940 году окончил педагогический техникум в Сапожке по специальности «учитель русского языка и литературы». В том же сороковом призван в армию. В 1943 году окончил Военно-морское авиационное училище имени Леваневского. На фронте - с июля 1943 года. К апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах Пе-2 и Boston A-20G. Экипаж Францева, Галкина, Антипычева потопил две подводные лодки, танкер водоизмещением 10 000 тонн, транспортное судно водоизмещением 1500 тонн, мотобот, а также два транспортных судна общим водоизмещением 16000 тонн в составе группы самолетов.

СКАЗАНО

Мужчин и женщин часто разделяют

Обиды мелкие, пороки суеты…

Но всё же их сердца соединяет

Загадочное чувство красоты.

Павел Галкин, 2007 год.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Последний рязанец-фронтовик Герой Советского Союза Павел Галкин: Я утонул и видел, как мама плакала, склонившись над моим телом

Материалы большого интервью, привезенного нами из Краснодарского края, мы решили разбить на несколько публикаций. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ДЕТСТВО (подробности).

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я уводил самолет за черту невозврата, куда другие не летали

Продолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного нами в июле этого года. ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ВОЙНА (подробности).

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я бы сказал, после войны нашу армию начали громить…

Продолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного в июле этого года. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - МАНЕВРЫ (подробности).

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Война – узаконенное убийство

Сегодня мы завершаем цикл материалов большого интервью, записанного в июле этого года в краснодарском городе Ейске. ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ - ФОТОГРАФИЯ (подробности).