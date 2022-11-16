«Можно переделать под производство септика». Продается Шацкий ликеро-водочный завод

Шацкий ЛВЗ продают за 55 млн рублей. Фото «Авито».

Шацкий ликеро-водочный завод выставили на продажу. В комплекс предприятия входят 16 зданий, две артезианские скважины, водонасосы и многое другое.

«Производственные помещения позволяют обеспечить полный производственный цикл: забор воды, водоподготовка, сортировка, повторная фильтрация, ассимиляция, контроль качества, розлив готовой продукции, этикетирование бутылок», - говорится в объявлении на Avito. Кроме того, имеются газо- и электроснабжение.

«В настоящее время производство и розлив продукции прекращен. Производственное оборудование при желании можно легко переориентировать под производство антисептиков», - уточняет продавец, оценив все хозяйство в 55 млн рублей.

Вместо спиртных напитков завод можно переоборудовать под производство септиков. Фото: «Авито».

Строить Шацкий ЛВЗ начали в 1899 году, завершили в 1901 году. Проектная мощность предприятия равнялась 270 тысяч декалитров в месяц. В ассортимент входили водки, коньяки, бальзамы, горькие и сладкие настойки и десертные напитки.

После 2012 года производство прекратилось, без рабочих мест остались около 150 человек.

В 2018 году тогдашний губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что ликеро-водочное производство восстанавливается, идет капитальный ремонт, меняют водопроводные сети, электрические кабели и газовые котлы (читать подробнее).

Ранее сообщалось, что в центре Рязани продают торговый центр «Соната» на Первомайском проспекте, гостиничный комплекс «Атлантик» на улице Ленина, а также старинный завод ЖБИ-5 и бывший птицеводческий комплекс «Бройлер Рязани» (цены и условия по ссылкам – Ред.)

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