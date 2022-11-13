Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика13 ноября 2022 7:56

Бывший птицеводческий комплекс «Бройлер Рязани» выставили на продажу за 261 млн рублей

В объявлении на Avito его предлагают использовать как производственно-складской комплекс
Источник:kp.ru
На Avito бывший птицеводческий комплекс «Бройлер Рязани» выставили на продажу за 261 млн рублей.

На Avito бывший птицеводческий комплекс «Бройлер Рязани» выставили на продажу за 261 млн рублей.

Бывший птицеводческий комплекс «Бройлер Рязани» выставили на продажу за 261 млн рублей с возможностью торга. Объявление появилось на сайте avito.ru.

Имущественный комплекс включает себя 109 зданий общей площадью 150 тыс. «квадратов», в том числе склады, птичники, цеха, ремонтные мастерские, гаражи, котельную, административные и другие помещения обанкротившегося в 2014 году предприятия.

«Также на территории имущественного комплекса размещены 52 сооружения, общей площадью 144 тыс. м2. Комплекс имеет внешнее ограждение и находится под охраной», - говорится в объявлении.

Продавец утверждает, что и недвижимость, и земельные участки площадью более 72 гектаров находятся в собственности и обременений не имеют.

Также в объявлении сообщается о наличии инженерных сетей и трех артезианских скважин, однако система водоотведения законсервирована и требует модернизации. Частичная заменить будущему собственнику придется и газовое оборудование.

Продавец предлагает несколько вариантов использования имущественного комплекса: для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в качестве логистического центра или даже под застройку, но для этого необходимо еще добиться изменения вида разрешенного использования земель.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Куриный детектив, или зачем руководство обанкротило процветавшее рязанское предприятие

В 2015 году КП-Рязань разбиралась в обстоятельствах скоропостижной кончины ОАО «Бройлер Рязани» (подробнее).