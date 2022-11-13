На Avito бывший птицеводческий комплекс «Бройлер Рязани» выставили на продажу за 261 млн рублей.

Бывший птицеводческий комплекс «Бройлер Рязани» выставили на продажу за 261 млн рублей с возможностью торга. Объявление появилось на сайте avito.ru.

Имущественный комплекс включает себя 109 зданий общей площадью 150 тыс. «квадратов», в том числе склады, птичники, цеха, ремонтные мастерские, гаражи, котельную, административные и другие помещения обанкротившегося в 2014 году предприятия.

«Также на территории имущественного комплекса размещены 52 сооружения, общей площадью 144 тыс. м2. Комплекс имеет внешнее ограждение и находится под охраной», - говорится в объявлении.

Продавец утверждает, что и недвижимость, и земельные участки площадью более 72 гектаров находятся в собственности и обременений не имеют.

Также в объявлении сообщается о наличии инженерных сетей и трех артезианских скважин, однако система водоотведения законсервирована и требует модернизации. Частичная заменить будущему собственнику придется и газовое оборудование.

Продавец предлагает несколько вариантов использования имущественного комплекса: для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в качестве логистического центра или даже под застройку, но для этого необходимо еще добиться изменения вида разрешенного использования земель.

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