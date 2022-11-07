Торговый дом «Соната» в центре Рязани продают за 125 млн рублей

Торговый центр «Соната» в Рязани продают за 125 млн рублей.

На Первомайском проспекте в центре Рязани продается торговый центр (на вывеске – «торговый дом» – Ред.) «Соната». Готовый бизнес вместе с арендаторами владелец отдает за 125 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовали неделю назад на портале Avito.

Как указано в предложении, зона, где расположен торговый центр, «высоко пешеходного и автомобильного трафика»

«Панорамное остекление на всех этажах. Удобные подъезды для разгрузки и выгрузки товара. Автономное отопление», - говорится в объявлении.

Особо отмечается, что основные арендаторы работают в помещениях торгового центра на долгосрочных договорных отношениях.

Ранее КП-Рязань рассказывала, что в центре города продают гостиничный комплекс «Атлантик». Его цена – 120 млн рублей (читать подробнее).

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