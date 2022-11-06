Гостиничный комплекс «Атлантик» в центре Рязани продают за 120 млн рублей. Фото: Авито.

В самом центре Рязани продают оздоровительно-развлекательный комплекс. Речь идет об «Атлантике» (улица Ленина, 4, корпус 1). Объект, на земельном участке площадью чуть более 607 кв. метров, принадлежит на праве собственности. Объявление размещено на портале «Авито».

В состав комплекса входят гостиница (двухзвездочная, общая площадь помещений 2 345,4 кв. метров), ресторан, две сауны с бассейнами, а также бильярдный зал, большой и малый банкетный зал.

Что касается гостиницы, то в ней 30 номеров.

Владельцы оценили готовый бизнес в 120 млн рублей.

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