Завод ЖБИ-5 в Рязани срочно продают в связи с переездом почти за 200 млн рублей

Завод ЖБИ-5 в Рязани снова выставили на продажу.

В Рязани срочно продают завод ЖБИ-5. Готовый бизнес с несколькими действующими цехами расположен в Южном промузле. Соответствующее объявление появилось на портале Avito.

Как указано в описании, на заводе расположены следующие цеха:

- арматурный – имеет мостовой и башенный краны, а также другое оборудование;

- формовочный – имеет бетоноукладчики, мостовые и козловые краны, другое оборудование;

- бетоносмесительный;

- транспортный – имеет два автобетоносмесителя, три седельных тягача МАЗ с полуприцепом, «ГАЗель», МАЗ с прицепом, бульдозеры и погрузчики;

- ремонтно-механический, электроцех – токарный, фрезерный станки и другое оборудование.

«Срочная продажа в связи с переездом», - говорится в сообщении.

Цена завода ЖБИ-5 — 199 млн 990 тысяч рублей.

Отметим, в апреле 2022 года завод продавали за 220 млн рублей (читать подробнее).

Ранее сообщалось, что в центре Рязани продают торговый центр «Соната» на Первомайском проспекте и гостиничный комплекс «Атлантик» на улице Ленина.

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