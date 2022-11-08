Завод ЖБИ-5 в Рязани срочно продают в связи с переездом почти за 200 млн рублей

Завод ЖБИ-5 в Рязани снова выставили на продажу.
В Рязани срочно продают завод ЖБИ-5. Готовый бизнес с несколькими действующими цехами расположен в Южном промузле. Соответствующее объявление появилось на портале Avito.
Как указано в описании, на заводе расположены следующие цеха:
- арматурный – имеет мостовой и башенный краны, а также другое оборудование;
- формовочный – имеет бетоноукладчики, мостовые и козловые краны, другое оборудование;
- бетоносмесительный;
- транспортный – имеет два автобетоносмесителя, три седельных тягача МАЗ с полуприцепом, «ГАЗель», МАЗ с прицепом, бульдозеры и погрузчики;
- ремонтно-механический, электроцех – токарный, фрезерный станки и другое оборудование.
«Срочная продажа в связи с переездом», - говорится в сообщении.
Цена завода ЖБИ-5 — 199 млн 990 тысяч рублей.
Отметим, в апреле 2022 года завод продавали за 220 млн рублей (читать подробнее).
Ранее сообщалось, что в центре Рязани продают торговый центр «Соната» на Первомайском проспекте и гостиничный комплекс «Атлантик» на улице Ленина.
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