Смертельное ДТП в Ал-Невском 14 ноября: погибли водитель, женщина и ребенок.

Смертельное ДТП с автобусом в Рязанской области 14 ноября 2022 года: вот что известно на данный момент.

Рано утром 14 ноября на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус Neoplan и автомобиль Ford Focus. Трагедия произошла в 06:15 на 340 км трассы между деревнями Катино и Колобово Александро-Невского района.

По предварительным данным, в автобусе находились девять человек - шесть пассажиров, два водителя и один механик.

В результате дорожного происшествия от полученных травм на месте, до приезда медиков, скончались водитель легкового автомобиля Ford и его пассажиры - женщина и ребенок.

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка автобуса. В настоящее время пострадавших госпитализировали.

Полиция вясняет причины смертельного ДТП в Александро-Невском районе.

По факту смертельного ДТП следователи отдела МВД России «Ряжский» возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Районная прокуратура взяла на особый контроль проверку выяснения причин трагической аварии.

Позже полиция установила личности погибших в ДТП в Александро-Невском районе.

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