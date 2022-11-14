Установлены личности погибших в ДТП с автобусом и Ford в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

В автокатастрофе с автобусом и Ford Focus в Рязанской области 14 ноября погибла чеченская семья. Мужчине было 46 лет, женщине — 42 года, а их дочери — всего 7. Об этом в полиции сообщили издательству «Пресса», однако через некоторое время издание эту информацию удалило.

Полицейские изначально указали журналистам на «обилие медицинской документации» в легковушке. Делался вывод, что семья могла направляться в Москву для лечения ребенка. Девочка в момент трагедии якобы спала на разложенном переднем пассажирском сиденье.

Также из оригинального текста исчезла информация, что, со слов 45-летнего водителя автобуса, за мгновения до столкновения Ford якобы «вилял по встречной полосе».

Напомним, водителя и пассажирку автобуса госпитализировали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело (читать подробнее).