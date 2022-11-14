Три человека погибли в ДТП с автобусом и Ford Focus в Рязанской области.

14 ноября на трассе Р22 «Каспий» в Рязанской области лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус Neoplan и автомобиль Ford Focus. В результате три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автокатастрофа случилась примерно в 6:15 на 340 километре трассы, на территории Александро-Невского района. На месте работают сотрудники полиции.

Автокатастрофа случилась примерно в 6:15 14 ноября на 340 километре трассы "Каспий".

Водитель Ford и его пассажиры - женщина и несовершеннолетний ребенок - от полученных травм скончались на месте ДТП. Водителю и одной из пассажирок автобуса потребовалась госпитализация.

Всего в автобусе в момент столкновения находились девять человек: шесть пассажиров, два водителя, один механик.

Водителю и одной из пассажирок автобуса потребовалась госпитализация.

«Обстоятельства происшествия уточняются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - отметили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.