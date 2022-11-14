Прокуратура подключилась к выяснению причин смертельного ДТП в Александро-Невском районе

Прокуратура Александро-Невского района контролируют ход проверки причин смертельного ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Автокатастрофа случилась примерно в 6:15 на 340 км трассы, на территории Александро-Невского района. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус Neoplan и автомобиль Ford Focus (читать подробнее с фото).

«По факту аварии полиция проводит проверку, ход и результат которой поставлены на контроль в прокуратуре Александро-Невского района», - говорится в сообщении надзорного органа.

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