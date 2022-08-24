Когда потушат лесной пожар в Рязанской области? Специалисты предполагают, что не раньше одной-двух недель.

Лесной пожар в Рязанской области, разбушевавшийся в середине августа, ликвидировать предполагают в течение одной-двух недель. Такой срок назвал врио губернатора Рязанской области Павел Малков 24 августа на совещании у президента России Владимира Путина, сославшись на специалистов.

«Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар локализуют в течение двух-трех дней, а ликвидируют в срок от одной до двух недель», - сказал глава региона.

Днем ранее глава Рослесхоза Иван Советников пообещал локализовать рязанские пожары за два дня. По его словам, уже надежно локализованы три кромки пожара, и спасатели активно работают по четвертой.

«Несмотря на то, что ситуация с пожаром остается серьезной, эвакуированные населенные пункты удалось отстоять, угрозы для них нет. Однако обращаюсь к жителям: лучше подождать с возращением [в дома], чтобы огнеборцы могли спокойно работать», - обратился к рязанцам накануне Павел Малков.

В настоящее время борются с огнем в Рязанской области более 9 тысяч человек. Ежедневно работают 18 единиц авиации, включая семь тяжелых самолетов. Они совершили более 1,8 тысяч вылетов, сбросив порядка 14 тысяч тонн воды.

Несмотря на беспрецедентные меры, за минувшие сутки площадь, пройденная огнем лесных пожаров в Рязанской области, выросла на 2,3 тысяч га (читать подробнее).

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