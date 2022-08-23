Врио рязанского губернатора Павел Малков обратился к жителям области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков через соцсети обратился к жителям региона с пробой воздержаться от посещения лесов.

«Хорошая новость: несмотря на то, что ситуация с пожаром остается серьезной, эвакуированные населенные пункты удалось отстоять, угрозы для них нет», - написал Малков.

В тоже время глава региона попросил людей не спешить с возвращением в свои дома, чтобы пожарные могли спокойно работать.

Напомним, по информации регионального ГУ МЧС, на утро 23 августа площадь активного горения выросла по сравнению с минувшим днем и составила 183 гектара. С огнем борются уже более 9 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц техники. На территории всего региона действует режим ЧС.