Глава Рослесхоза пообещал ликвидировать рязанские пожары за два дня

Глава Рослесхоза Иван Советников пообещал ликвидировать рязанские пожары за два дня. Об этом чиновник сообщил РИА «Новости».

По его словам, уже надежно локализованы три кромки пожара, спасатели работают по четвертой.

«Мы рассчитываем в течение ближайших двух дней пожар локализовать и приступить к его дотушиванию», - рассказал Советников журналистам.

Напомним, по информации регионального ГУ МЧС, на утро 23 августа площадь активного горения выросла по сравнению с минувшим днем и составила 183 гектара. С огнем борются уже более 9 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц техники. На территории всего региона действует режим ЧС.