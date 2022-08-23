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Происшествия23 августа 2022 10:12

Глава Рослесхоза пообещал ликвидировать рязанские пожары за два дня

По словам Ивана Советникова, уже надежно локализованы три кромки пожара, спасатели работают по четвертой
Источник:kp.ru

Глава Рослесхоза Иван Советников пообещал ликвидировать рязанские пожары за два дня. Об этом чиновник сообщил РИА «Новости».

По его словам, уже надежно локализованы три кромки пожара, спасатели работают по четвертой.

«Мы рассчитываем в течение ближайших двух дней пожар локализовать и приступить к его дотушиванию», - рассказал Советников журналистам.

Напомним, по информации регионального ГУ МЧС, на утро 23 августа площадь активного горения выросла по сравнению с минувшим днем и составила 183 гектара. С огнем борются уже более 9 тысяч человек и 1,7 тысяч единиц техники. На территории всего региона действует режим ЧС.