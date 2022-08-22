Лесной пожар сняли из кабины пожарной машины в Рязанской области: страшные кадры

Появилось страшное видео из кабины пожарной машины, работающей на лесном пожаре в Рязанской области. Опубликовали ролик в паблике «Рязань Online».

В описании видео указано, что снимали пожар в Клепиковском районе, но сами пожарные в качестве ориентира называли «бетонку» - это дорога от деулинского моста.

(Если видео не грузится, ссылка).

На записи видно, как машина мчится по дороге, а по обе стороны все в огне. Дальше эмоциональный разговор пожарных, переходящий порой на крик:

- [Блин], он уже здесь. Давай, гони!

- Но ведь не было же ничего... Закрываем окна. Гони, [блин]!

В этот момент машина буквально пролетает сквозь огонь.

- Я не могу, - говорит водитель.

- Почему?

- Машина не едет.

Затем резкая смена обстановки, машина уже в темноте мчится, но обе стороны по-прежнему огонь

- Главное, чтоб за «бетонку» не ушел, если там начнет полыхать, то мы вряд ли туда проедем.

- Да мы отсюда уже и не выйдем, - сказал другой пожарный.

Конец видео.

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