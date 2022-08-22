Лесной пожар сняли из кабины пожарной машины в Рязанской области: страшные кадры
Появилось страшное видео из кабины пожарной машины, работающей на лесном пожаре в Рязанской области. Опубликовали ролик в паблике «Рязань Online».
В описании видео указано, что снимали пожар в Клепиковском районе, но сами пожарные в качестве ориентира называли «бетонку» - это дорога от деулинского моста.
(Если видео не грузится, ссылка).
На записи видно, как машина мчится по дороге, а по обе стороны все в огне. Дальше эмоциональный разговор пожарных, переходящий порой на крик:
- [Блин], он уже здесь. Давай, гони!
- Но ведь не было же ничего... Закрываем окна. Гони, [блин]!
В этот момент машина буквально пролетает сквозь огонь.
- Я не могу, - говорит водитель.
- Почему?
- Машина не едет.
Затем резкая смена обстановки, машина уже в темноте мчится, но обе стороны по-прежнему огонь
- Главное, чтоб за «бетонку» не ушел, если там начнет полыхать, то мы вряд ли туда проедем.
- Да мы отсюда уже и не выйдем, - сказал другой пожарный.
Конец видео.
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