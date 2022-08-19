Пожары в Рязанской области сейчас проходят в трех районах - Клепиковском, Рязанском и Спасском.

19 августа в Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. Если верить информации сервиса «Карта пожаров», количество термоточек в сравнении с показателями предыдущих дней – снизилось. По состоянию на 19 августа 17:50, количество термоточек – 12 (время наблюдения 17-18 августа 2022 года).

На карте лесных пожаров Рязанской области в настоящее время указаны три района – Спасский, Клепиковский и Рязанский. В первых двух режим ЧС ввели 16 и 17 августа, в Рязанском – днем 19 августа.

За сутки на онлайн-карте лесных пожаров в Рязанской области количество термоточек уменьшилось. Фото: скриншот с сервиса «Карта пожаров».

Населенные пункты в относительной близости от пожаров

- село Деулино, деревня Картаносово, деревня Поповка и поселок Лесохим Рязанского района. Два последних населенных пункта вероятнее всего нежилые. Расстояние до кромки пожаров пять-семь километров;

- поселок Голованово Клепиковского района. Ранее власти подготовили план эвакуации всех жителей. Огонь в настоящее время не угрожает поселку;

- деревня Ольгино Клепиковского района, расположена в 7,7 км западнее от поселка Голованово. Именно в сторону Ольгино 18 августа развернулся лесной пожар. Населенный пункт, по всей видимости, давно нежилой;

- поселок 1-е Мая Спасского района. Несмотря на то, что населенный пункт находится в непосредственной близости от огня, возможно пожар даже прошел через него, люди там не живут больше двух десятков лет.

Важно! Обновленная информация о населенных пунктах, в том числе – эвакуированных.

От места возгорания, где было сделано фото, до нежилого поселка 1-е Мая около двух километров.

Что сейчас с пожарами в Рязанской области

Спасатели, сотрудники МЧС, а также бойцы Авиалесоохарны остановили распространение в Рязанской области 11 природных пожаров, охвативших в общей сложности более 6 тысяч гектаров. Имеется ввиду площадь, пройденная огнем (не актуальная площадь возгораний), в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах.

Карта рисков возникновения природных пожаров в Рязанской области: лесных, торфяных и ландшафтных. Карта от ГУ МЧС России по Рязанской области.

Так за сутки удалось остановить три пожара на землях лесного фонда (6102 га), один пожар на землях обороны и безопасности (45 га) и два пожара на землях особо охраняемых природных территорий (102 га). В последнем случае говорится об Окском биосферном заповеднике.

Оперативный прогноз возникновения и развития ЧС в Рязанской области на 20 августа 2022 года в карте.

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