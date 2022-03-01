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Происшествия1 марта 2022 8:36

Что известно о пожаре на Рязанском нефтезаводе 1 марта 2022 года

Последние новости о пожаре на территории АО «РНПК»
Источник:kp.ru
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1 марта в Рязани произошел пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

1 марта в Рязани произошел пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

1 марта в Рязани произошел пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Как стало известно «КП-Рязань» из собственных источников, загорелась насосная (перекачивающаяся) станция на дизельной установке.

Рассказываем, что известно о пожаре на Рязанском нефтезаводе 1 марта 2022 года и сообщаем последние новости.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9:47. Уже в 9:53 к месту ЧП прибыло первое подразделение МЧС России по Рязанской области. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9:47.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9:47.

В 10:26 пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что в тушении пожара принимают участие 16 единиц техники и 58 человек личного состава. Пламя тогда распространилось по площади 100 кв.м.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация не требуется», - изначально уточнили в пресс-службе.

Однако затем о пострадавших все же стало известно. По уточненной информации, госпитализированы два человека.Оба - работники предприятия, получившие незначительные ожоги.

В 12:13 МЧС объявило о ликвидации пожара на площади 50 кв.м. К тому моменту к месту стянули уже 20 единиц техники и 82 человек.

К 10:26 МЧС стянуло к месту пожара 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

К 10:26 МЧС стянуло к месту пожара 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

Чтобы координировать действия экстренных служб, на территории АО «РНПК» разворачивали штаб пожаротушения. Оперативную группу возглавил врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области, полковник Александр Воробьев. В работе штаба участвовали испытательная пожарная лаборатория управления, инспекторы государственного пожарного надзора.

«Это не авария, это возгорание. Причина не внешняя – ни поджог, ни диверсия, ни теракт. Фактор внутренний», - неофициально заявили представители нефтезавода «КП-Рязань».

Чуть позже в РНПК, уже официально, добавили, что угрозы окружающей среде нет, производственный процесс продолжается, проводится мониторинг уровня загрязнения воздуха.

Чтобы координировать действия экстренных служб, на территории АО «РНПК» развернули штаб пожаротушения

Чтобы координировать действия экстренных служб, на территории АО «РНПК» развернули штаб пожаротушения

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