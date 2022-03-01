1 марта в Рязани произошел пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

1 марта в Рязани произошел пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Как стало известно «КП-Рязань» из собственных источников, загорелась насосная (перекачивающаяся) станция на дизельной установке.

Рассказываем, что известно о пожаре на Рязанском нефтезаводе 1 марта 2022 года и сообщаем последние новости.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9:47. Уже в 9:53 к месту ЧП прибыло первое подразделение МЧС России по Рязанской области. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9:47.

В 10:26 пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что в тушении пожара принимают участие 16 единиц техники и 58 человек личного состава. Пламя тогда распространилось по площади 100 кв.м.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация не требуется», - изначально уточнили в пресс-службе.

Однако затем о пострадавших все же стало известно. По уточненной информации, госпитализированы два человека.Оба - работники предприятия, получившие незначительные ожоги.

В 12:13 МЧС объявило о ликвидации пожара на площади 50 кв.м. К тому моменту к месту стянули уже 20 единиц техники и 82 человек.

К 10:26 МЧС стянуло к месту пожара 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

Чтобы координировать действия экстренных служб, на территории АО «РНПК» разворачивали штаб пожаротушения. Оперативную группу возглавил врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области, полковник Александр Воробьев. В работе штаба участвовали испытательная пожарная лаборатория управления, инспекторы государственного пожарного надзора.

«Это не авария, это возгорание. Причина не внешняя – ни поджог, ни диверсия, ни теракт. Фактор внутренний», - неофициально заявили представители нефтезавода «КП-Рязань».

Чуть позже в РНПК, уже официально, добавили, что угрозы окружающей среде нет, производственный процесс продолжается, проводится мониторинг уровня загрязнения воздуха.