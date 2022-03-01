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Происшествия1 марта 2022 8:22

Причина пожара на РНПК – внутренний фактор

Представители предприятия дали первые неофициальные комментарии
Источник:kp.ru
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Причина пожара на РНПК – не диверсия и не теракт.

Причина пожара на РНПК – не диверсия и не теракт.

1 марта на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Загорелась одна из производственных установок. Представители предприятия дали первые неофициальные комментарии для «КП-Рязань».

- Это не авария, это возгорание. Причина не внешняя – фактор внутренний. Производственный процесс не прекращался. Угроза окружающей среды отсутствует, - заявили на заводе.

В настоящее время для координации действий развернут штаб пожаротушения. На месте находится ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Воробьев.

Пожар тушат 16 единиц техники и 58 человек личного состава.