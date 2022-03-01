Площадь пожара на РНПК составила около 100 квадратных метров.

Во вторник, 1 марта, в 9.47 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.

Пожару незамедлительно был присвоен повышенный номер сложности. Первые расчеты прибыли к месту ЧП уже в 9.53.

В настоящее время пожар еще не потушен. На месте работают 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.