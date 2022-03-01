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Происшествия1 марта 2022 7:11

На Рязанском нефтезаводе произошел пожар

Горит один из резервуаров с дизельным топливом
Источник:kp.ru
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Утром во вторник, 1 марта, на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар.

Утром во вторник, 1 марта, на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар.

Утром во вторник, 1 марта, на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. По информации, полученной «КП-Рязань» из собственных источников, горит один из десяти резервуаров с дизельным топливом*. Сотрудников ближайших установок эвакуировали.

Столб черного дыма, в голубом мартовском небе, виден из многих районов города.

Официальная информации по ЧП уточняется.

*ОБНОВЛЕНО: по уточненным данным, загорелась насосная (перекачивающая станция) на дизельной установке.