На Рязанском нефтезаводе произошел пожар

Утром во вторник, 1 марта, на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар.

Утром во вторник, 1 марта, на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. По информации, полученной «КП-Рязань» из собственных источников, горит один из десяти резервуаров с дизельным топливом*. Сотрудников ближайших установок эвакуировали.

Столб черного дыма, в голубом мартовском небе, виден из многих районов города.

Официальная информации по ЧП уточняется.

*ОБНОВЛЕНО: по уточненным данным, загорелась насосная (перекачивающая станция) на дизельной установке.