В результате пожара на рязанском нефтезаводе угрозы окружающей среде нет.

В результате пожара на РНПК угрозы окружающей среде нет, об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе компании. Для оценки уровня загрязнения воздуха на предприятии организовали экологический мониторинг.

Также по состоянию на 11.30 оперативным службам удалось локализовать возгорание нефтепродукта на территории завода. На месте помимо штаба пожаротушения регионального МЧС работает и оперативный штаб предприятия. Производственный процесс на РНПЗ не прекращался.

Сообщение о возгорании на территории рязанского нефтезавода поступило на пульт диспетчеров в 9.47. Загорелась одна из производственных установок. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Позже представители завода сообщили, что причиной возгорания стал внутренний фактор.