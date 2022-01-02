ДТП под Рязанью 2 января 2022 года: что произошло, и кто виноват

ДТП под Рязанью с автобусов 2 января 2022 года: что произошло

Рано утром 2 января 2022 года в Скопинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП – погибли пять человек. Автобус ехал по маршруту Москва – Астрахань. В салоне находились около пятидесяти пассажиров, включая детей.

Проезжай по участку федеральной трассы в Рязанской области водитель на скорости врезался в опору железнодорожного моста.

В результате аварии погибли пять человек, более двадцати – получили травмы. Уголовное дело тут же возбудили в Скопинском МСО СУ СК России по Рязанской области. Следователи ищут предполгаемого виновника. Возможно им станет водитель, который уснул за рулем. Это одна версий, по какой причине произошла авария. Возможно и то, что дорожники не очистили участок трассы, и водитель не справился с управлением в условиях гололедицы.

К настоящему моменту известно, что врезавшийся в опору моста Neoplan принадлежит астраханской компании «Транс Лайн». Следователи и сотрудники прокуратуры выяснят, насколько качественно оказывались услуги по перевозке пассажиров, а также проверят работу «Транс Лайн». Более того, чтобы найти виновника смертельного ДТП под Рязанью придется проверить работу и дорожных служб.

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Полиция и прокуратура продолжают выяснять все обстоятельства трагического происшествия (подробнее).

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