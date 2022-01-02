Региональная прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП под Рязанью. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки прокуроры оценят качество оказания услуг по перевозке пассажиров, а также проверят работу организации, ответственной за состояние участка дороги, на котором произошла трагедия.

На месте аварии находятся заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев и Скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачева.

Смертельное ДТП произошло утром 2 января в Скопинском районе. Рейсовый автобус на скорости врезался в опору моста. Погибли 5 человек, в том числе водитель автобуса. Травмы различной степени тяжести получил 21 пассажир.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!