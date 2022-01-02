Пять человек погибли в ДТП с автобусом Москва-Астрахань под Рязанью

В страшном ДТП в Рязанской области погибли пять человек.
Утром 2 января в Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Информацию о произошедшей трагедии сообщило региональное УМВД.
Установлено, что примерно в 05:45 утра недалеко от села Вослебово, на 277 км федеральной трассы Р-22 рейсовый автобус Neoplan врезался в опору железнодорожного моста. В этот момент в салоне находились 49 пассажиров.
В результате ДТП погибли пять человек. Кроме того, различные травмы получил 21 пассажир, среди которых двое несовершеннолетних детей.
Как сообщается, автобус выполнял рейс по маршруту Москва - Астрахань.
Сейчас на месте трагедии работают полицейские.
Полиция и прокуратура продолжают выяснять все обстоятельства трагического происшествия
В момент аварии в салоне находились 49 пассажиров.
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