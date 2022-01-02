Расследованием ДТП с автобусом в Скопинском районе займется СК

Фото с места ДТП.

Расследованием ДТП с рейсовым автобусом Москва – Астрахань в Скопинском районе займется СК. Дело, возбужденное по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», ведет Скопинский межрайонный следственный отдел. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия – проходит тщательный осмотр дороги и опрос свидетелей.

Напомним, что рано утром 2 января на федеральной трассе Р-22 «Каспий» неподалеку от скопинского села Вослебово автобус Neoplan врезался в опору путепровода. В результате ДТП пять человек погибли, 16 получили травмы.