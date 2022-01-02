Появился список пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью
Появилась первая информация о личности пострадавших пассажиров рейса Москва - Астрахань, попавшего в ДТП в Скопинском районе. Сообщает Iz:
- Муксимова З;
- Тамарян Р;
- Кочсников И;
- Кулакова М;
- Шаманова С;
- Шаманов Б;
- Шаманова А;
- Яровая Т;
- Кусманов Ш;
- Маркелова А;
- Комыхайло А;
- Тарануха А;
- Анмачева Н.
Личности остальных пассажиров на данный момент уточняются.
ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Астрахань, произошло утром 2 января. В результате пять человек погибли, 21 пассажир получил травмы различной степени тяжести. Госпитализированы десять человек. Среди них двое детей 10 и 14 лет, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
В пункте временного размещения в Вослебовской средней школе, по данным регионального правительства, находится 19 человек.
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