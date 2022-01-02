Появился список пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Появилась первая информация о личности пострадавших пассажиров рейса Москва - Астрахань, попавшего в ДТП в Скопинском районе. Сообщает Iz:

- Муксимова З;

- Тамарян Р;

- Кочсников И;

- Кулакова М;

- Шаманова С;

- Шаманов Б;

- Шаманова А;

- Яровая Т;

- Кусманов Ш;

- Маркелова А;

- Комыхайло А;

- Тарануха А;

- Анмачева Н.

Личности остальных пассажиров на данный момент уточняются.

ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Астрахань, произошло утром 2 января. В результате пять человек погибли, 21 пассажир получил травмы различной степени тяжести. Госпитализированы десять человек. Среди них двое детей 10 и 14 лет, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В пункте временного размещения в Вослебовской средней школе, по данным регионального правительства, находится 19 человек.

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