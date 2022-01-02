Появилось видео с места ДТП под Рязанью с участием автобуса, в котором погибли пять человек. Фото прислал очевидец.

Появилось видео с места страшного ДТП в результате которого погибли пять человек. Все произошло утром 2 января 2022 года, когда автобус по маршруту Москва – Астрахань на всей скорости влетел в опору моста в Скопинском районе Рязанской области.

В момент аварии в салоне находились 49 пассажиров. В результате ДТП погибли пять человек. Кроме того, различные травмы получил 21 пассажир, среди которых двое несовершеннолетних детей (читать подробнее).

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