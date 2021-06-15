«Сюрпризы еще будут»: в Рязани задержали главврача больницы им. Семашко, где произошел пожар

Людмила Сорокина возглавляет больницу имени Семашко с 1998 года. Фото: больница имени Семашко.

В Рязани задержали главного врача Рязанской областной клинической больницы имени Семашко, где во время пожара погибли несколько человек, Людмилу Сорокину. Известно об этом стало 15 июня, но информацию «КП-Рязань» подтвердили в правоохранительных органах. Официально ни Следственный комитет, ни региональное министерство здравоохранения никаких заявлений не делали. Последние в таких случаях вообще стараются абстрагироваться от ситуации.

Задержали главного врача в рамках возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ближайшее время следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области выйдут с ходатайством в суд об избрании меры пресечения.

Ранее «важняки» уже изъяли всю документацию в больнице, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Как сообщил «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах, «сюрпризы еще будут». Правда, неизвестно, задержание главного врача – единственный сюрприз или последуют еще.

Людмила Сорокина возглавляет Рязанскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко с 1998 года. Она награждена знаком «Отличник здравоохранения», имеет благодарности федерального минздрава, а также председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В ноябре 2020 года заслуги Людмилы Сорокиной отметил президент России Владимир Путин, присвоив рязанскому медику почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Как отмечают коллеги главврача, Людмиле Юрьевне удалось «существенно модернизировать материально-техническую базу больницы, сделать доступными для населения передовые методы профилактики и лечения заболеваний, а также улучшить материальное положение медицинских работников».

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Два человека погибли на месте, один скончался по дороге в машине скорой помощи, еще одна женщина скончалась 15 июня. Предварительная причина возгорания - китайские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Пока следователи продолжают расследование уголовного дела, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о награждение десяти работников больницы – медсестер, фельдшера и врача - за самоотверженность, смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей во время пожара в больнице имени Семашко.

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