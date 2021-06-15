Десять медработников больницы им. Семашко награждены за смелые действия на пожаре.

Десять медсестер, фельдшеров и врачей – все женщины – награждены за самоотверженность, смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей во время пожара в больнице имени Семашко. Соответствующее распоряжение главы региона Николая Любимова опубликовано 15 июня.

Все медработники получат памятный знак губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской».

Список медицинских работников, которые помогали пациентам во время пожара в больнице имени Семашко:

- Аверина Мария Михайловна, медицинская сестра палатную отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии;

- Бурова Злату Игоревна, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии;

- Гришкина Кристина Сергеевна, медицинская сестра палатного отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии;

- Зенкина Юлия Игоревна, врач-оториноларинголог 9-го оториноларингологического отделения;

- Кулешова Галина Николаевна, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории;

- Макарова Ксения Олеговна, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии;

- Озерова Мария Сергеевна, операционная медицинская сестра 9-го оториноларингологического отделения;

- Федорова Елена Викторовна, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии;

- Шелыганова Надежда Владимировна, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии;

- Шульга Елена Владимировна, медицинская сестра палатного 9-го оториноларингологического отделения.

Ранее сообщалось о трех медсестрах, наиболее пострадавших на пожаре в больнице (читать подробнее).

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