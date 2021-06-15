Стали известны последние новости о медсестрах, пострадавших на пожаре в Рязани

По состоянию на 15 июня, одна из трех пострадавших медсестер во время пожара в больнице имени Семашко, которую доставили в Ожоговый центр при Национальном медицинском центре, перенесла первую операцию. В настоящее время она себя чувствуют удовлетворительно.

Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, и сейчас они лечатся на дому. Отметим, что одна из этих двух медсестер сожгла руку до кости, когда пыталась включить огнетушитель (читать подробнее).

Удовлетворительно врачи оценивают состояние и четырех пациентов, лежавших в реанимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!