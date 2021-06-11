У второй медсестры на пожаре в больнице Рязани сгорела рука до кости

Появились подробности на пожаре в больнице имени Семашко. Как сообщил «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах, пока неясно, грамотно ли действовала медсестра, пострадавшая на месте ЧП.

— Медсестра, которая загорелась, пояснит [свои действия], когда сможет по состоянию здоровья. Тогда ее действия и оценим. Внутри помещения, где произошло, камер ведь не стояло. Трудно сказать, чем она занималась, грамотно или нет. Вторая медсестра, в принципе, действовала правильно. Единственное, что когда она схватила огнетушитель, у нее сгорела рука до кости, — отметил собеседник.

По словам источника, девушка пыталась сгоревшей рукой выдернуть чеку на огнетушителе.

— Ну, вот мужчина, возможно, бы как-то справился, но тут… молодая девушка, сделала, что могла. Но то, что они [медсестры] не разбежались, это уже плюс, какие-то меры приняли. Сказать, что нужно было делать так, а ты поступила вот так, язык не повернется. Окажись любой из нас в такой ситуации, непонятно бы как поступили, легко говорить, сидя на диване.

Пожар в больнице имени Семашко в Рязани случился 9 июня. В результате погибли три пациента, восемь человек (по данным СК, семь) госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом. По предварительной версии, пожар начался с короткого замыкания электропроводки и возгорания аппарата искусственной вентиляции легких.

Кроме пациентов пострадали две медсестры. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях после пожара в рязанской больнице им. Н.А. Семашко.