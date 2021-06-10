За жизнь медсестры, пострадавшей на пожаре в больнице Рязани, борются врачи

Елена Золотова спасла нескольких пациентов.

Медсестра, пострадавшая во время пожара в больнице имени Семашко в Рязани, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА Новости.

Речь идет о 27-летней Елене Золотовой, которая якобы спасла часть пациентов во время возгорания. Сейчас ее действия проверят следователи регионального СК.

Ранее «КП-Рязань» сообщали, что состояние медицинской сестры «стабильно тяжелое». Она находится в ожоговом центре при НМИЦ хирургии имени Вишневского.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, в ковидном госпитале, в красной зоне, «фактически произошел небольшой взрыв». Аппарат искусственной вентиляции легких загорелся прямо на глазах у одной из медсестер, когда она брала кровь у пациента. Девушка сразу же попыталась потушить пожар, затем пришла на помощь коллега. Они оперативно отключили подачу кислорода и электропитание.

Из ожогового центра Областной клинической больницы Елену Золотову вертолетом доставили в Москву, ей предстоит ряд операций.

Справились бы с пациенткой рязанские медики, и на сколько была острой необходимость отправлять человека в Москву, не сообщается.

Пожар в больнице имени Семашко в Рязани случился 9 июня. В результате погибли три пациента, восемь человек (по данным СК, семь) госпитализированы с ожогами и признаками отравления угарным газом. По предварительной версии, пожар начался с короткого замыкания электропроводки и возгорания аппарата искусственной вентиляции легких.

Однако в СК подчеркнули, что об истинных причинах случившегося можно будет говорить после проведения ряда экспертиз, которые будут назначены в ближайшее время.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о следственных действиях после пожара в рязанской больнице им. Н.А. Семашко.

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