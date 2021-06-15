Умерла пациентка горевшего в Рязани ковидного госпиталя

Скончалась 61-летняя Татьяна Киселева, пострадавшая на пожаре в рязанской больнице им. Н.А. Семашко. Информацию подтвердили в местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования», - добавил представитель оперштаба.

Женщина с диагнозом COVID-19 была пациенткой специализированного госпиталя, который горел 9 июня. После ЧП ее перевели в реанимационное отделение Областной клинической больницы.

Ранее сообщалось, что наряду с еще тремя пациентами, эвакуированными из красной зоны, состояние Татьяны Киселевой оценивалось удовлетворительно.

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