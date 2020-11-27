Владимир Путин оценил работу главврача ОКБ им. Семашко.

Главному врачу ОКБ им. Семашко Людмиле Сорокиной присвоили почетное звание Заслуженный работник здравоохранения РФ. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие медицины и многолетнюю добросовестную работу», - указано в документе.

Как отмечают коллеги главврача, Людмиле Юрьевне удалось «существенно модернизировать материально-техническую базу больницы, сделать доступными для населения передовые методы профилактики и лечения заболеваний, а также улучшить материальное положение медицинских работников».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!