Медсестра о пожаре в рязанской больнице: Пациент почувствовал, что горит что-то, и выдрал шнур из розетки

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело. Фото: Константин МОГИЛИН

Одна из медсестер, которая дежурила во время пожара в областной больнице имени Семашко рассказала «КП-Рязань» о первых минутах трагедии.

— В половине третьего ночи, когда я дежурила, услышала треск. Прямо раздалось очень, — говорит женщина. — Пациент мой почувствовал, что горит что-то, и выдрал шнур из розетки [аппарата ИВЛ]. Хорошо, что у него там окно было открыто на проветривании… Это его спасло, потому что такой дым сразу повалил, жуть.

Ранее главный врач санатория «Солотча» Николай Ларинский поделился, что был однажды в такой же ситуации, но обошлось без пострадавших.

— Это был настоящий кошмар, — рассказывает специалист. — Эвакуация в условиях задымления от горящего пластика при остановившихся лифтах! Сигнализация и постоянные тренировки - это хорошо, но ненадежность оборудования может все это [тренировки] свести к нулю, а обездвиженность и беспомощность пациентов все превращает в апокалипсис...

Пожар произошел в ночь на 9 июня. По предварительным данным, причина возгорания – взрыв аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По крайне мере ее озвучил зампред правительства Рязанской области Роман Петряев. Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пока ничего о причинах не говорит конкретно. Да, это может быть ИВЛ, но и неисправная проводка, неосторожное обращение с огнем и так далее. Все станет известно после получения результатов экспертиз. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял все под личный контроль.

Как отметил все тот же Петряев, аппарат ИВЛ был китайским, купили его в прошлом году.

Позже стал известен список погибших и пострадавших от пожара в рязанской областной клинической больнице имени Семашко, а главный врач санатория «Солотча» прокомментировал случившееся. По его словам, сигнализация и постоянные тренировки [по пожарной безопасности] это хорошо, но ненадежность оборудования может все это свести к нулю (читать подробнее).